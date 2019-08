सिडनी सिक्सर्स ने नाथन लियोन का शेयर किया ऐसा VIDEO, फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स..

नई दिल्ली:

ENG vs AUS: लियोन-कमिंस की शानदार गेंदबाजी, ऑस्‍ट्रेलिया ने एजबेस्‍टन टेस्‍ट 251 रनों से जीता

6/49 and 350 Test wickets for the Lyon King @NathLyon421 as the Aussies took a 1-0 series lead in the #Ashes overnight!



Well played, mate! ????????#smashemsixers pic.twitter.com/S1cSBPPkWV — Sydney Sixers (@SixersBBL) August 6, 2019

सिडनी सिक्सर्स के वीडियो पर फैंस द्वारा किए गए कुछ मजेदार ट्वीट आप यहां देख सकते हैं.

He really is the goat haha pic.twitter.com/43tLMr7JTt — thomas butler (@tombutler1177) August 6, 2019

GOAT — Ashok Reddy (@ashok_charanism) August 6, 2019

This is too good! — Matthew Tebb (@Matthew_J_Tebb) August 6, 2019

Highlight of the day — theRamblingHugh (@hugh_m_) August 6, 2019

@JodesHawko best thing I've seen all day — Fiona Crowe (@FiCrowey) August 6, 2019

लियोन (Nathan Lyon) की जबरदस्त गेंदबाजी के चलते ही 398 रन के लक्ष्‍य को हासिल करने उतरी मेजबान टीम 52.3 ओवर में महज 146 रन पर ढेर हो गई. हाल ही में वर्ल्‍डकप चैंपियन बनी इंग्‍लैंड टीम को चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों टेस्‍ट में मिली यह हार उसके फैंस के लिए बड़ा सदमा देने वाली रही. इसके साथ ही वर्ल्डकप के साथ एशेज जीतकर डबल विक्टरी का सपना देखने वाली वर्ल्ड चैंपियन टीम के सपने को भी झटका लगा है. क्योंकि उसने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर ही फाइनल में प्रवेश किया था.

वीडियो: विराट कोहली के ऊपर इतना दबाव क्‍यों?