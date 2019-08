कुछ इस तरह जोफ्रा आर्चर की बाउंसर से रिटायर्ड हर्ट हुए स्टीव स्मिथ, देखें VIDEO

ENG vs AUS, 2nd Test: कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला

Steve Smith Head Injury: The Australian batsman was brutally hit on the uncovered part of the neck on Day 4 at Lord's. #EngvAus #StevenSmith pic.twitter.com/noF0p3szNz

स्मिथ जब बाहर गए तब ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) का स्कोर छह विकेट पर 203 रन था. स्मिथ (Steve Smith) जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया.

धोनी ने लेह में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, फोटो हो गया वायरल, 'Album of training'

Steve Smith has retired hurt on 80* after receiving a sickening blow to the head from a Jofra Archer bouncer.



Smith spent some time on the ground, before leaving the field of play unassisted.#Ashes pic.twitter.com/G3cVckgXaB