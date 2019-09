सचिन के साथ स्टोक्स की तस्वीर पर ICC ने लिखा ऐसा कैप्शन, भारतीय यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

नई दिल्ली:

The greatest cricketer of all time - and Sachin Tendulkar #CWC19Final pic.twitter.com/fQBmfrJoCJ — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 14, 2019

इंग्लैंड (England Cricket team) के वर्ल्डकप (World Cup 2019) जीतने के बाद ICC ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के साथ बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की एक तस्वीर पोस्ट की थी और इसे कैप्शन में लिखा था, 'सर्वकालिक महान बल्लेबाज- और सचिन तेंदुलकर.' बुधवार को ICC ने एक बार फिर उसी तस्वीर को नए कैप्शन के साथ रीट्वीट किया और लिखा, 'तुम्हें बताया था.' सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों ने ICC को उस ट्वीट पर भी ट्रोल किया था. इस बार भी उन्होंने ICC को ट्रोल करते हुए कहा कि बेन स्टोक्स अपनी शानदार पारियों के चलते प्रशंसा के हकदार है, लेकिन उन्हें सर्वकालिक महान क्रिकेटर नहीं कहा जा सकता. इसे लेकर सचिन के प्रशंसकों ने खूब ट्वीट किए:

Just that you are saying so don't think that we are going to believe



Greatest cricketer of all time is @sachin_rt , rest everything starts after him in cricket world



Did you get it? — Mr. Sethi (@sethisahab_) August 27, 2019

One has 15,921 Runs in tests 18426 ODIs, Averaging 54 and 45.



Other has 3479 in tests and 2628

in ODIs. averaging 35 and 40.



Shall I talk about centuries?? — Nick (@discoverlyours) August 27, 2019

Sachin the great man — Amar K. Mishra (@AmarKMishra4) August 27, 2019

You will never learn! — Atharv Patil (@imatharvpatil19) August 27, 2019

I think Sachin deserves more respect than this.. In the late 90s he shouldered the Entire Indian cricket team on his Own..countless times.. The only difference.. There wasn't any Twitter during that time.. — Thoukir Ahamed, MBBS (@thoukirkool007) August 27, 2019

I think Sachin deserves more respect than this... It's time to wake up from sleep lCC — Sayak (@Sayak61) August 27, 2019

Correction: The greatest cricketer of all time - and the God of Cricket - Sachin Tendulkar #CWC19Final pic.twitter.com/4JbT2MnHa8 — Mohit Gupta (@gmohit295) August 27, 2019

एशेज (Ashes 2019) के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम (England Cricket team) अपनी पारी में सिर्फ 67 रन पर ही ऑलआउट हो गई थी. इसके बाद दूसरी पारी में 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम को जब 73 रनों की जरूरत थी तब बेन स्टोक्स (Ben Stokes) क्रीज पर आए और उन्होंने जैक लीच (Jack Leach) के साथ मिलकर मजबूत शतकीय साझेदारी की. स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) के तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर चौका मारकर अपने 135 रनों के स्कोर को पूरा करते हुए टीम को मैच जीता दिया. यह इंग्लैंड की सबसे सफल चौथी पारी थी और टेस्ट इतिहास में दसवीं सबसे बड़ी पारी थी. आपको बता दें कि एशेज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन लॉर्ड्स में खेला गया दूसरा मैच ड्रॉ हो गया था. अब हेडिंग्ले में खेला गया तीसरा मैच जीतकर इंग्लैंड टीम ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है.

