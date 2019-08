Ashes 2019: सौरव गांगुली के ट्वीट का हरभजन सिंह ने दिया जवाब, कही यह बात

इरफान पठान ने कहा- BCCI हर हाल में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की मदद करने को तैयार

The” Ashes “ series have kept test cricket alive .... upto rest of the world to raise their standards

आपको बता दें कि सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) एशेज सीरीज (Ashes 2019) में खेली जा रही क्रिकेट से काफी प्रभावित हैं. गांगुली ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (ENG vs AUS) के बीच खेली जा रही एशेज ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है. उन्होंने ट्वीट किया था, 'एशेज सीरीज ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है.. अब बाकी देशों को अपना स्तर उठाना चाहिए' इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा, 'मानक तभी उच्च स्तर के बनाए रखा जा सकते हैं जब टीमें मजबूत हो. मुझे लगता है कि वर्ल्ड में केवल चार टीमें इस स्तर को बनाए रखती हैं और वे हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड. और हो सकता है कि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में ही सबसे ज्यादा मजूबत टीम हो.'

Standards can only be maintained if teams r strong but sadly apart from India australia England and May be NZ in NZ are the only strong team left in world cricket https://t.co/mF2ZJAYzSC