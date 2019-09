चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में बदलाव, वोक्स के स्थान पर इस खिलाड़ी को मिला मौका

ENG vs AUS: जोश से भरी इंग्लैंड टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया को स्मिथ का 'सहारा'

We make one change to our team for the fourth #Ashes Test.

पांच मैचों की एशेज सीरीज (Ashes 2019) इस समय 1-1 की बराबरी पर है. सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) ने जीता था. दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था और इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) के बाउंसर से चोटिल हो गए थे. इसके बाद खेले गए तीसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड (England Cricket team) ने बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की शानदार शतकीय पारी के दम पर एक रन से जीत दर्ज की थी. यह सीरीज का चौथा मैच है और इस मैच में दोनों टीमें बढ़त लेने के इरादे से उतरेंगी.

