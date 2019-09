Ashes 2019: स्टार बल्लेबाज बेन स्टोक्स बने इस फुटबॉल क्लब के आधिकारिक प्रशंसक

Ashes 2019: चोटिल जेम्स एंडरसन हुए सीरीज से बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

इंग्लैंड ने स्टोक्स की पारी के दम पर ही अपनी एशेज सीरीज जीतने की उम्मीदों को बनाए रखा है. पहले टेस्ट में हार और दूसरा ड्रॉ रहने के बाद तीसरे मैच में जीत हासिल कर इंग्लैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है.

