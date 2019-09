Ashes 2019: चोटिल जेम्स एंडरसन हुए सीरीज से बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

WI vs IND 2nd Test Day 1: कोहली-मयंक के अर्धशतक, भारत का स्कोर 264/5

चोट से वापसी करने के लिए उन्होंने (James Anderson) लंकाशायर के साथ डरहम के खिलाफ दोस्ताना मैच में हिस्सा लेने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें एक बार फिर दाई पिंडली में दर्द हुआ जिसके कारण उन्हें मैच से नाम वापस लेना पड़ा. ओवरटन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच मार्च-2018 में खेला था. इस समय दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं.

इसलिए शिखर धवन को BCCI ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए टीम में किया शामिल

We have confirmed our squad for the fourth @Specsavers Ashes Test