एशियाई महाद्वीप में 12 साल बाद होने वाले टोक्यो ओलिंपिक (Tokyo Olympic) की उलटी गिनती शुरू हो गई है और इस खेल महाकुंभ के उदघाटन समारोह से ठीक एक साल पहले बुधवार को यहां पहली बार इसके स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया. जापान की राजधानी में प्रशंसकों, प्रायोजकों और राजनीतिज्ञों ने विभिन्न समारोह में हिस्सा लिया. लोगों के हाथों में तख्तियां थी और घड़ी 365 दिन शेष दिखा रही थी. टोक्यो ओलिंपिक का उदघाटन समारोह 24 जुलाई 2020 को होगा. ओलिंपिक 1976 में तलवारबाजी के स्वर्ण पदक विजेता और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के अध्यक्ष थामस बाक (Thomas Bach) ने स्कूली बच्चों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया.

