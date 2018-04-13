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CWG 2018 04 Apr 18 to 15 Apr 18

Commonwealth Games 2018: India At Gold Coast, Day 10

Updated: 13 April 2018 19:14 IST

Anish Bhanwala, a 15-year-old prodigy, was the cynosure of all Indian eyes as he added more golden hue to the country's efforts at the Commonwealth Games 2018 at Gold Coast, Australia.

Commonwealth Games 2018: India At Gold Coast, Day 10
15-year old Anish Bhanwala won gold in the 25m rapid fire pistol event © Twitter

Following is the Indian participation on Day 10.

Athletics:
Neeraj Chopra, Vipin Kashana: Men's Javelin FINAL (10.05 IST);
AV Rakesh Babu, Arpinder Singh: Men's Triple Jump FINAL (10.45 IST);
Jinson Johnson: Men's 1500m FINAL (11.40 IST);
India (Sonia Baishya, Hima Das, Poovamma Raju Machettira, Gayakwad Saritaben Laxmanbhai): Women's 4x400 Relay FINAL (12.08 IST);
India (Jacob Amoj, Jithu Baby, Jeevan Karekoppa Suresh, Kunhu Mohammed Puthapurakkal, Arokia Rajiv, Muhammad Anas Yahiya): Men's 4x400m Relay FINAL (12.37 IST)

Badminton:
Srikanth Kidambi vs Rajiv Ouseph (England): Men's Singles Semi-final;
Saina Nehwal vs Kirsty Gilmour (Scotland): Women's Singles Semi-final;
HS Prannoy vs Lee Chong Wei (Malaysia): Men's Singles Semi-final;
PV Sindhu vs Michelle Wi (Canada): Women's Singles Semi-finals;
India (Satwik Rankireddy, Chirag Chandrashekhar Shetty) vs Sri Lanka: Men's Doubles Semi-final;
India (N. Sikki Reddy, Ashwini Ponnappa) vs Malaysia: Women's Doubles Semi-final;
PV Sindhu vs TBD: Women's Singles Semi-finals;

Boxing:
MC Mary Kom vs Kristina O'Hara (Northern Ireland): Women's 45-48 kg FINAL (07.32 IST);
Amit vs Galal Yafai (England): Men's 46-49 kg FINAL (08.17 IST);
Gaurav Solanki vs Brendan Irvine (Northern Ireland) Men's 52 kg FINAL (08.32 IST);
Manish Kaushik vs Harry Garside (Australia): Men's 60 kg FINAL (08.47 IST);
Vikas Krishan vs Dieudonne Ntsengue (Cameroon): Men's 75 kg FINAL (15.17 IST);
Satish Kumar vs TBD: Men's 91 kg + FINAL (15.47)

Hockey:
India vs England: Women's Bronze Medal Match (06.00 IST);

Shooting:
Chain Singh, Sanjeev Rajput: Men's 50m Rifle 3 Position Qualification (04.30 IST);
FINAL (08.15 IST);
Kynan Chenai, Manavjit Sandhu: Men's Trap Qualification - Day 2
FINAL (11.00 IST)

Squash:
India (Joshna Chinappa, Dipika Pallikal) vs England: Women's Doubles Semi-final (07.30 IST);
India (Dipika Pallikal, Saurav Ghosal) vs Australia: Mixed Doubles FINAL (14.30 IST);

Table Tennis:
India (Mouma Das, Achanta Sharath Kamal) vs Singapore: Mixed Doubles Semi-final 1 (05.00 IST);
India (Manika Batra, Sathiyan Gnanasekaran) vs England: Mixed Doubles Semi-final 2 (05.35 IST);
Manika Batra vs Tianwei Feng (Singapore): Women's Singles Semi-final 1 (06.10 IST);
Achanta Sharath Kamal vs Quadri Aruna (Nigeria): Men's Singles Semi-final 1 (12.00 IST);
India (Harmeet Desai, Sanil Shankar Shetty) vs Singapore: Men's Doubles Bronze Medal Match (15.35 IST);
India (Achanta Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran) vs England: Men's Doubles FINAL (16.15 IST)

Wrestling:
Sakshi Malik vs Berthe Ngolle (Cameroon): Women's Freestyle 60 kg Nordic (06.00 IST);
Somveer vs Taebontangaroa Kookoo (Kiribati): Men's 86 kg Quarter-finals;
Bronze Medal Round: TBD
GOLD MEDAL ROUND: TBD
Vinesh vs Miesinnei Genesis (Nigeria): Women's Freestyle 50 kg Nordic;
Sakshi Malik vs Michelle Fazzari (Canada): Women's Freestyle 60 kg Nordic;
Sumit vs Claude Mbianga (Cameroon): Men's Freestyle 125 kg Nordic;
Sakshi Malik vs Aminat Adeniyi (Nigeria): Women's Freestyle 60 kg Nordic;
Sumit vs Korey Jarvis (Canada): Men's Freestyle 125 kg Nordic;
Vinesh vs Rupinder Kaur (Australia): Women's Freestyle 50 kg Nordic;
Sumit vs Tayab Raza (Pakistan): Men's Freestyle 125 kg Nordic;
Sakshi Malik vs Tayla Ford (New Zealand): Women's Freestyle 60 kg Nordic;
Sumit vs Sinivie Boltic (Nigeria): Women's Freestyle 60 kg Nordic;
Vinesh vs Jessica MacDonald (Canada): Women's Freestyle 50 kg Nordic

*Schedule and timings as per gc2018.com website

Topics : CWG 2018 Other Sports
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