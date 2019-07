বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল,ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড:কেমন থাকবে ম্যাঞ্চেস্টারের আবহাওয়া

মঙ্গলবার বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে (First Semi Final) মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও নিউজিল্যান্ড (India vs New Zealand)।তবে মঙ্গলবার ম্যাঞ্চেস্টারে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।ব্রিটিশ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী,আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা।তবে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচ বাতিল হয়ে যাওয়ার মতো অতটা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই আশ্বাস দিচ্ছেন তাঁরা। তবু যদি বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে যায় তবে বুধবার রিজার্ভ ডে তে (reserve day) হবে ওই ম্যাচ।মঙ্গলবার যদি একটি বলও না খেলা হয় তবে মঙ্গলবারের টসের ফলাফল মেনেই বুধবার খেলতে নামবে দুই দল।