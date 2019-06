লন্ডন উড়ে গেল ভারতীয় দল, দেখুন ছবিতে

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড গোটা দলের নানা মুহূর্ত পোস্ট করেছে। যেখানে বিমানবন্দরের মধ্যে বিমান ধরার আগে ক্রিকেটারদের পাওয়া গেল বিভিন্ন মুডে। যেখানে বিসিসিআই ক্যাপশন দিয়েছে, ‘‘জেট সেট টু গো''।

এম ধোনি, বিরাট কোহলি, যুজবেন্দ্র চাহাল, হার্দিক পাণ্ড্যে, রবীন্দ্র জাডেজা, দীনেশ কার্তিক, রোহিত শর্মা, বিজয় শঙ্কর, কেদার যাদব, লোকেশ রাহুল, মহম্মদ শামি, শিখর ধাওয়ান ও ভুবনেশ্বর কুমারকে পাওয়া গেল এই সব ছবিতে।

সহ-অধিনায়ককে দেখা গেল কুলদীপ যাদব ও কেদার যাদবের সঙ্গে পোজ দিতে। সদ্য চোট সারিয়ে বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে যাওয়াটা নিশ্চিত হয়েছে কেদার যাদবের। রোহিতও সেই ছবি পোস্ট করে একই ক্যাপশন লিখলেন, ‘‘জেট সেট ওয়ার্ল্ড কাপ''।

আইপিএল-এ চেন্নাইয়ের হয়ে খেলার সময় ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন কেদার যাদব। চোটের জন্য আইপিএল-এর বাকি ম্যাচে আর খেলতে পারেননি। সংশয় দেখা গিয়েছিল তাঁর বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়েও। তবে, ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ায় তিনি এখন পুরো সুস্থ।

বোলার বুমরা, চাহাল ও হার্দিককেও ইংল্যান্ডে কঠিন লড়াইয়ের আগে আত্মবিশ্বাসীই দেখাল।

পাণ্ড্যে টুইটে লেখেন, ‘‘আমরা আসছি ইংল্যান্ড।''

বুমরা লেখেন, ‘‘আমরা মুখিয়ে রয়েছি বিশ্বকাপের জন্য। আসছি আমরা।''

চাহাল লেখেন, ‘‘ইংল্যান্ডের উদ্দেশে উড়ে গেলাম।''

On the go England, we're coming #cwc19 pic.twitter.com/2oHiOUl5nu

All geared up for the #CWC19.



Off we go pic.twitter.com/HksXo2YNqE