World Cup 2019: নটিংহ্যামের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করবেন লোকেশ রাহুল: সঞ্জয় বাঙ্গার

গত কয়েক দিন প্রবল বৃষ্টি না হলেও খেলার প্রতিবন্ধকতার জন্য তা যথেষ্ট। বুধবার বিরাট কোহলি অ্যান্ড টিং এই আবহাওয়ার মধ্যেও ট্রেন্ট ব্রিজে অনুশীলন করতে পৌঁছেছিলেন।

প্রবল ঠান্ডা থাকলেও তার মদ্যেই ভারতীয় দল পুরো ট্রেনিং করেছে। কারন প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দল। তাদের হারিয়ে দিতে পারলে শী.এর্ উঠে আসাটা সহজ হবে ভারতের জন্য। দুটো ম্যাচ খেলে দুটোতেই জিতেছে ভারত। নিউজিল্যান্ড তিনটির মধ্যে তিনটিতেই জিতেছে।

Despite the cold, India trained hard yesterday ahead of today's huge clash with New Zealand.



Will #TeamIndia come out on top, or do you #BACKTHEBLACKCAPS to bring home the win?#CWC19 pic.twitter.com/l6i1vfXkTI