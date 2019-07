রোহিত শর্মার আউট নিয়ে হতাশ সমর্থকরা

একই বলে দু'বার স্টাম্প আউট হওয়ার হাত থেকে বাঁচলেন এমএস ধোনি, দেখুন ভিডিও

রি প্লেতে দেখা যায় ব্যাট আর প্যাডের মাঝখান দিয়ে যখন বল যাচ্ছে তখন স্পাইক দেখা যায়। এটার আসল কারন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। বিভিন্ন দিক থেকে রি প্লে দেখার পরও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। তাও তাঁকে আউট দেওয়া হয়। অনফিল্ড আম্পায়ার যেখানে আউট দেননি সেখানে পরিষ্কার না হওয়ার পরও কেন রোহিতকে আউট দেওয়া হল। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে সমর্থকরা।

World Cup 2019, IND Vs WI: ভারতের কাছে ১২৫ রানে হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের

এটা শুধু যে ফ্যানরাই প্রশ্ন তুলছে তা নয়। প্রশ্ন তোলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট বোলার জেমস অ্যান্ডারসন মনে করেন, এটা সব দিক থেকে দেখার পর উল্টো সিদ্ধান্ত হওয়া উচিৎ ছিল।

অ্যান্ডারসন বিসিসিআইকে বলেন, ‘‘এটা অন্যায় সিদ্ধান্ত, আরও অনেক রিপ্লে দেখা উচিৎ ছিল ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হওয়ার জন্য।''

For once I'm not convinced by that third umpire decision. Rohit Sharma wasn't either. — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) June 27, 2019

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার ব্র্যাড হজ টুইটে লেখেন, ‘‘ ছবির ডান দিকের ফ্রেমে বলের উপর পুরো আলো ছিল। বল ব্যাটে নায় প্যাডে লেগেছিল। টেকনোলজি বিশ্বের সামনে পরিষ্কার ছবি তুলে ধরেছে, না! রোহিত বাধ্য আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে, কন্ট্রোল+অল্ট+ডিলিট!''

What's the use of the technology when umpires can't even use it properly.

Still don't know why wasn't hotspot referral done to conclude whether it came off pad or the bat! #CWC19 #INDvWI — Phenomenal One???????? (@DemonKing_07) June 27, 2019

Benefit of doubt must go batsman. Third umpire has taken decision in jiffy. Looks England interest here. Shame. — Nitin Sohoni (@nitin_bs) June 27, 2019

On field umpires make mistakes, understandable. But how can 3rd Umpires make such mistakes. Why doesn't ICC fine umpires for poor decisions? #RohitSharma #INDvWI #INDvsWI pic.twitter.com/zZWHv7ZnJj — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) June 27, 2019

ভারত পাঁচ ম্যাচে এখনও অপরাজিত। এ দিনই ওডিআই র‍্যাঙ্কিং থেকে ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে শীর্ষস্থান ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত। এ বার সামনে বিশ্বকাপে ভারতকে নামতে হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিতে পারলে ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্থান ধরে রাখার পাশাপাশি সেমিফাইনালও নিশ্চিত করে ফেলবে ভারত।

(তথ্য এএফপি)