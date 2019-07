World Cup 2019, England vs New Zealand: কখন, কোথায় দেখবেন ম্যাচের লাইভ

বুধবারের ম্যাচের উপর নির্ভর করছে কে যাবে সেমিফাইনালে। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের (England Vs New Zealand) মধ্যে যে জিতবে সেই এ বার সেমিফাইনালের দরজা খুলে ফেলবে। এই অবস্থায় বুধবার চেস্টার-লে-স্ট্রিটের রিভারসাইড গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হচ্ছে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড (England Vs New Zealand)। রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে জিতে নতুন করে প্রান ফিরে পেয়েছে আয়োজক দেশ। সেদিন হেরে গেলে এমনিতেই নিউজিল্যান্ড চলে যেত সেমিফাইনালে বিদায় হয়ে যেত ইংল্যান্ডের। কিন্তু তেমনটা না হওয়ায় ইংল্যান্ড-নিউজিল্যা‌ন্ড ম্যাচের গুরত্ব এখন আকাশচুম্বি। হারলেও একটা হালকা সুযোগ থেকে যাবে দুই দলের কাছে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচের অনেক বড় ভূমিকা থাকবে। এই অবস্থায় কোনও হিসেব-নিকেশে না গিয়ে জিততে মরিয়া দুই দল। ইংল্যান্ডের যে এই অবস্থা হবে তা হয়তো কেউ ভাবেনি। শুরু থেকেই বিশ্বকাপের দাবিদার ছিল তারা। অন্য দিকে নিউজিল্যান্ড হিসেবের মধ্যে না থাকলেও দারুণভাবে উঠে এসেছিল বিশ্বকাপের দাবিদার হিসেবে। পরের দিকে পর পর ধাক্কা খেয়ে এ বার মরন-বাঁচন ম্যাচের সামনে তারাও।