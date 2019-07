World Cup 2019, ENG vs NZ: নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সহজ জয় ইংল্যান্ডের

বুধবার ইংল্যান্ডের (England Cricket Team) সামনে ছিল মাস্ট উইন মাচ। নিউজিল্যান্ডকে (New Zealand Cricket Team) না হারাতে পারলে ছিটকে যেতে হত ইংল্যান্ডকে। এই অবস্থায় চেস্টার-লে-স্ট্রিটের রিভারসাইড গ্রাউন্ডে খেলতে নেমেছিল ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড (England Vs New Zealand)। নিউজিল্যান্ড হারলেও একটা সুযোগ তাদের থেকে যাবে। তার পিছনে আরও হিসেব থাকবে। কিন্তু ইংল্যান্ডকে জিততেই হত এই ম্যাচ। বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই ইংল্যান্ডকে অন্যতম দাবিদার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শুরুটা ভাল করলেও পরের দিকে বার বার হারের মুখ দেখে চাপে পড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। ভারতের বিরুদ্ধে জিতে আবার নতুন করে প্রান ফিরে পান ব্রিটিশরা। শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ১১৯ রানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলল ইংল্যান্ড। ১৯৯২-এর পর আবার সেমিফাইনালে পৌঁছল ইংল্যান্ড।