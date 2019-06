চোট নিয়ে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন ডেল স্টেইন

দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী ডেল স্টেইন। আইপিএল-এ মাত্র দু'টি ম্যাচই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। পরে যোগ দিয়েছিলেন দলের সঙ্গে। কিন্তু দ্বিতীয়বার চোটের জায়গাতেই আবার চোট পেয়ে যান। মনে করা হয়েছিল বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন কিন্তু তেমনটা হল না।

BREAKING: Dale Steyn is out of #CWC19 after suffering a second shoulder injury which has not responded to treatment. Left-arm fast bowler @Beuran_H13 joins the squad ahead of tomorrow's crucial clash against India in Southampton.



More https://t.co/5nkzT2mgHq pic.twitter.com/W3eaiEJpvu