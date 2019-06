West Indies vs New Zealand: কখন, কোথায় দেখবেন খেলার লাইভ

আবার অসম লড়াই বিশ্বকাপের মঞ্চে। তবে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা (England Vs Sri Lanka) ম্যাচের পর আর সেটা বলাটা কঠিন। যে কোনও দল যে কোনও সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে অপ্রত্যাশিত কিছু করে ফেলতেই পারে। যেমনটা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দেখিয়ে দিল শ্রীলঙ্কা। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ড (West Indies Vs New Zealand) । ওয়েস্ট ইন্ডিজের (West Indies Cricket Team) অবস্থা যেখানে বিশ্বকাপের (World Cup 2019) মঞ্চে বেশ খারাপ তেমনই দারুণ ছন্দে রয়েছে নিউজিল্যান্ড (New Zealand Cricket Team)। এখনও হারের মুখ দেখেনি তারা। পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই হারের মুখ দেখতে হয়েছে ক্যারিবিয়ানদের। একটিতে জয় পেয়েছে আর একটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। তাদের একমাত্র জয়টি এসেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ড সেখানে পাঁচ ম্যাচে চারটি জয় নিয়ে দারুণ জায়গায় রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেন উইলিয়ামসেন (Kane Williamson) ব্যাট থেকে এসেছে ১০৬ রানের ইনিংস।তিন বল বাকি থাকতে কিউইরা চার উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছে। ২০১৫-র রানার্স নিউজিল্যান্ড অবশ্য একটা সময় চাপে পড়ে গিয়েছিল যখন ৩৩ ওভারে ১৩৭ রানে পাঁচ উইকেট চলে গিয়েছিল। কিন্তু অধিনায়কের সঙ্গে খেলার হাল ধরেন কলিন ডে গ্র্যান্ডহোম (৬০)। আর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে শেষ হাসি হাসে নিউজিল্যান্ডই।