রবীন্দ্র জাডেজার অসাধারণ ক্যাচে আউট জেসন রয়, দেখুন ভিডিও

জেসন রয়েকে দেখা যায় মাটিতে ব্যাট ঠুকতে ঠুকতে বেরতে। প্রথম ৩০ ওভার একমাত্র উইকেট যা ভারত নিতে সক্ষম হয়েছিল। আর এক ওপেনার জনি বেয়ারস্টো সেঞ্চুরি করে ফেলেন। জেসন রয় ৬৬ ও বেয়ারস্টো ১১১ রানে আউট হন।

দেখুন রবীন্দ্র জাডেজার সেই অসাধারণ ক্যাচ:

There's a reason he's called "Sir" Jadeja. Top top catch !! Game changer @imjadeja pic.twitter.com/Q7zREoObH8 — Shashank Shekhar (@shankyshekhar02) June 30, 2019

This is Sir Ravindra Jadeja 4 u!!!@imjadeja

12th Man with 200% Commitment.. pic.twitter.com/O5rl9mpwN3 — amit sharma (@maeamit) June 30, 2019

জাডেজার ফিল্ডিং সব সময়ই প্রশংসা পেয়েছেন। এরকম অনেক দারুণ ফিল্ডিংয়ের নজির রয়েছে তাঁর। এই ক্যাচ ক্রিকেট মহলকেও নাড়িয়ে দিয়েছে।

What a brilliant effort by Ravindra jadeja to dismiss Jason roy. Superp catch at boudry line. Diving infront. Giving happiness to us. Thanks Jadeja.

#INDvENG #INDvsWI pic.twitter.com/IZV2MANOkj — ABDUL ALEEM (@abdulaleem8) June 30, 2019

Ravindra jadeja after realising he has been taken into squad for fielding

#INDvENG pic.twitter.com/gnU0qOrQjj — Mr. Bakchod (@Batrajikalonda) June 30, 2019

What a great moment. #Jai ho Sir ravindra jadeja pic.twitter.com/I0TcXBfUS6 — Lalit kumar choudhary (@Lalitku56343491) June 30, 2019

বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডের সামনে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি ছিল চুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই। কিন্তু যত টুর্নামেন্ট এগিয়েছে ততই ছবিটা বদলে গিয়েছে। এখন রীতিমতো সমস্যায় ইংল্যান্ড। সেমিফাইনালের পথে অনেক কাটা।

ভারতের সা্মনে মাত্র আর এক ম্যাচের অপেক্ষা। একটি ম্যাচ জিতলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে ভারতের। ইংল্যান্ড ম্যাচ ছাড়াও ভারতের হাতে রয়েছে আরও দুটো ম্যাচ।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম এগারোয় জায়গা করে নিয়েছেন ঋষভ পন্থ। বিজয় শঙ্কর চোট পাওয়ায় তার জায়গায় নেওয়া হয় পন্থকে। শিখর ধাওয়ানের পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপ দলে ঢুকে পড়েন পন্থ। এই প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে খেলার সুযোগ পেলেন তিনি।