মিচেল স্টার্কের ইয়র্কারে আউট হয়ে কী করলেন বেন স্টোকস

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল সেই মুহূর্তের ভিডিওটি টুইট করেছে। যা সঙ্গে সঙ্গেই ছেয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে আইসিসি লিখেছে, ‘‘স্টার্কের ইয়র্কারে আউট স্টোকস।''

এই টুইটে দারুণ দারুণ সব কমেন্টে ভরিয়ে দেন ফ্যানরা। গোটা বিশ্ব থেকে ফ্যানরা কমেন্ট করেন। অনেকেই এই বলকে, ‘বল অব দ্য টুর্নামেন্ট' অ্যাখ্যা দিতেও পিছপা হননি।

বল হাতে এই ম্যাচে দারুণ সফল মিচেল স্টার্ক। ৪৩ রান দিয়ে চার উইকেট নেন তিনি। যদিও তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন জেসন বেহেনড্রফ। তিনি পাঁচ উইকেট তুলে নেন। অস্ট্রেলিয়ার ২৮৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ২২১ রানে শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ড।

মঙ্গলবার লন্ডনের বিখ্যাত লর্ডসে টস জিতে প্রথমে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২৮৫ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। দুই ওপেনারই এই ম্যাচে ব্যাট হাতে সফল। এর পর আর কেউ বড় রান করতে পারেননি।

ডেভিড ওয়ার্নার ৬১ বলে ৫৩ রানে আউট হন। এর পর দলকে টানেন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। এই বিশ্বকাপে দারুণ ছন্দে রয়েছেন তিনি। ১১৬ বলে ১১টি বাউন্ডারি ও দু'টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে্ ১০০ রান করেন তিনি। তবে সেঞ্চুরির পরের বলেই আউট হয়ে যান। এর পর উসমান খোয়াজা ২৩, স্টিভ স্মিথ ৩৮, গ্লেন ম্যাক্স ওয়েল ১২, মার্কাস স্তইনিস ৮, প্যাট কামিন্স ১ রান করে আউট হয়ে যান। ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন অ্যালেক্স ক্যারি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ধসের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড ব্যাটিং। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই রানের খাতা খোলার আগেই প্যাভেলিয়নে ফিরে যা‌ন জেমস ভিনস। আর এক ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ২৭ রানে আউট হন। এর পর তিন ও চারে ব্যাট করতে নামা জো রুট ৮ ও ইয়ন মর্গ্যান ৪ রান করে ফিরে গেলে হাল ধরেন বেন স্টোকস। কিন্তু ভিতটাই তৈরি হয়নি। তাই স্টোকসের একার লড়াই কাজে লাগল না।

একদিকে উইকেট ধরে রান করে গেলেন বেন স্টোকস অন্য দিকে পর পর ফিরলেন জোস বাটলার ২৫, ক্রিস ওকস ২৬, মইন আলি ৬, আদিল রশিদ ২৫, জোফরা আর্চার ১ রান করে আউট হন। স্টোকস আউট হন ১১৫ বলে ৮৯ রানে। ৪৪.৪ বলে ২২১ রানে শেষ হয়ে যান ইংল্যান্ডের ইনিংস।

(তথ্য এএফপি)