অবসরের পর অম্বাতি রায়ডুর জন্য শুভেচ্ছা বিরাট কোহলিদের

সব রকম ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত অম্বাতি রায়ডুর

বিশ্বকাপের একমাস আগেই দলের চারক নম্বরে তাঁর উপরেই ভরসা রাখার কথা বলেছিলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli)। কিন্তু বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার আশা তাঁর তিন বার ধাক্কা খেয়েছে। আর সে কারনেই সব রকমের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তিনি। টুইটে কোহলি রায়ডুকে ‘টপ ম্যাচ' বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ছাড়াও রায়ডুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বীরেন্দ্র সেহবাগ, ভিভিএস লক্ষ্মণ, হর্ষ ভোগলে, মহম্মদ কাইফ।

Wish you the best going forward Ambati. You're a top man @RayuduAmbati — Virat Kohli (@imVkohli) July 3, 2019

Must definitely be very painful at being ignored for the WorldCup for #AmbatiRayudu but I wish him all the very best in life after retirement. — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 3, 2019

Can understand the pain and anguish Ambati Rayudu may be feeling after the World Cup snub even after performing well.

I wish him lots of happiness and peace in his second innings. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 3, 2019

Really feel for #AmbatiRayudu. Always gave it everything he had but sometimes was left holding the wrong cards. So hope he continues in domestic white ball cricket so that we can see his wholehearted style of play in the #IPL. This is an emotional moment but there is a tomorrow — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 3, 2019

Have to feel for #AmbatiRayudu , did everything he could to make a comeback, did well in the opportunities he got but the World Cup snub must have hurt him really deeply. Wish him the best in retirement. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 3, 2019

ভারতের হয়ে অম্বাতি রায়ডু ৫৫টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। ৪৭.০৫ গড় নিয়ে ১৬৯৪ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। তবে কখনও দেশের হয়ে টেস্ট খেলেননি তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে ভীষনভাবে উঠে এসেছিল তাঁর নাম। স্বয়ং বিরাট কোহলিই তাঁদে বিশেষজ্ঞ চার নম্বর হিসেবে তাঁর পছন্দের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিজয় শঙ্কররের জন্য রায়ডু লড়াইয়ে পিছনে পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত যে ক'টা ম্যাচ বিজয় শঙ্কর খেলেছেন তাতে তেমন কিছুই করতে পারেননি।

অম্বাতি রায়ডুকে আইসল্যান্ডের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ট্রোল

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রায়ডু ১৪৭টি ম্যাচে ৩৩০০ রান করেছেন, গড় ২৮.৭। ১৮টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর দখলে। সর্বোচ্চ রান ১০০। খেলেছেন চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। দেশের হয়ে টি২০তে ছয় ম্যাচে ৪২ রান করেছেন তিনি।

অম্বাতি রায়ডুকে বাদ দিয়ে বিজয় শঙ্করকে নেওয়ার বিষয়ে নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রসাদ জানিয়েছিলেন, বিজয় শঙ্করের ‘থ্রি ডাইমেনশন স্কিল'এর জন্যই তাঁকে দলে রা খা হয়েছে। এর পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তা নিয়েও মজাও হয়েছে। রায়ডুই টুইটে লিখেছিলেন, বিশ্বকাপ দেখার জন্য থ্রিডি গ্লাস অর্ডার করেছেন।''

