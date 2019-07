বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে কোহলির ‘ফ্লপ শো’, টুইটারে ট্রোল বিরাট

সেমিফাইনালে দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে গ্যালারির মন জিতলেন রবীন্দ্র জাডেজা

দেখুন ফ্যানদের প্রতিক্রিয়া:​

Virat Kohli in Worldcup Semi finals:

2011 - 9(21) vs Pakistan

2015 - 1(13) vs Australia

2019 - 1(6) vs New Zealand



It's a tradition guys!!!



911 for India#INDvNZ #CWC19 pic.twitter.com/IIFAVsYvZv — Robin (@robinjagal) July 10, 2019

#indiavsNewzealand



Virat is known as a legend.



3 semifinal scores

9,1,1.



For sure that calls for an emergency (911) @imVkohli — Rohit Thakur (@Rohit_Thakur_) July 10, 2019

Last 3 world cup semifinals

Virat kholi score

9,1,1

Know it's for india call 911 emergency #ICCCWC2019 #indiavsNewzealand @imVkohli — jagadeesh45 (@thalapathyjegan) July 10, 2019

Virat Kohli runs in semi finals: 911



Pakistan vs India(2011): 9

India vs Australia (2015): 1

Newzealand vs India (2019): 1 — Atif Nauman (@atifnau) July 10, 2019

এদিন ফর্মে থাকা রোহিত ফিরে যান ১ রান করে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই রোহিতের উইকেট পড়ার পরে কোহলির দিকেই তাকিয়ে ছিলেন সবাই। কিন্তু কোহলিও ফিরে গেলেন ক্রিজে এসেই। প্রসঙ্গত, এটাই রোহিতের সর্বনিম্ন স্কোর এবারের বিশ্বকাপে।

কোহলি এবারের প্রতিযোগিতায় পাঁচটি অর্ধশতরান করলেও শতরান পাননি। সর্বোচ্চ ৮২। তবে বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ৪৪৩ রান করে তিনি রান সংগ্রাহকদের তালিকায় ৯ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন। গড় ৫৫.৩৮।

২৩৫টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে কোহলি ১১,২৮৫ রান করেছেন। গড় ৫৯। তাঁর সর্বোচ্চ ১৮৩।