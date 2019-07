ভারত ম্যাচের আগে প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকারা মজা করলেন পাক ফ্যানদের সঙ্গে

পাকিস্তানের দারুণ প্রত্যাবর্তনে কী বললেন ইমরানসহ প্রাক্তন তারকারা

নাসির টুইট করলেন, ‘‘সমস্ত পাকিস্তান ফ্যানদের কাছে প্রশ্ন... ইংল্যান্ড বনাম ভারত... রবিবার... কাকে আপনারা সমর্থন করবেন?''

Question to all Pakistan fans .. England vs INDIA .. Sunday .. who you supporting ?

নাসিরের টুইটের উত্তরে প্রচুর পরিমাণে সাড়া দিয়েছেন ক্রিকেট ভক্তরা। এদিকে আসরে নেমে পড়েন পিটারসনও। পাল্টা নাসিরকে টুইট করে পিটারসন জানতে চান, ‘‘তুমি কাকে সমর্থন করছ নাস?'' উত্তরে নাসির বলেন, ‘‘অবশ্যই ইংল্যান্ড কেভ... যেমন তুমি ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাগবি হলে করো।''

England of course Kev .. same as you when England play South Africa at rugby