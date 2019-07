স্টিভ স্মিথের তিন নম্বরে ব্যাট করা উচিৎ, মনে করেন শেন ওয়ার্ন

ফিঞ্চ মেনে নিলেন, বাংলাদেশ তাঁদের চাপে ফেলে দিয়েছিল

শেম ওয়ার্ন টুইট করে তাঁর এই নিয়ে বক্তব্য জানিয়েছেন। ২০১৯ বিশ্বকাপে স্টিভ স্মিথের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে তিনি যে খুশি নন সেটা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

I will continue to say this. Smith must bat 3, there is no question about it. He is pure class and I just can't understand why the Aussies won't leave him there for every game ! Smith can adapt to any situation and bowlers fear him, plus he's just pure class ! So why isn't he ?