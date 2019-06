সৌম্য সরকারের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর তুলনা করল আইসিসি, তার পর কী হল

World Cup 2019, AUS Vs BNG: দুরন্ত লড়াই করেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার বাংলাদেশের

আইসিসি এই বিশ্বকাপে প্লেয়ারদের নিয়ে মজা করার বা তাঁদের শুভেচ্ছা জানানোর কোনও সুযোগই ছাড়ছে না। সঙ্গে সঙ্গেই আইসিসি সৌম্য সরকার ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ছবি দিয়ে তুলনা করে একটি পোস্ট করে দেন। আর সেখানে লেখে, ‘‘জন্মের পর আলাদা হয়ে গিয়েছিল?''

World Cup 2019, WI Vs BNG: শাকিব-লিটনের ব্যাটে দুরন্ত জয় বাংলাদেশের

যদিও ফ্যানরা ভালভাবে নেয়নি এই টুইট। অনেকে মনে করছেন এটা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর অপমান। অনেকে আবার অ্যাডমিনের সঙ্গে ব্যাক্তিগতভাবে দেখা করে ডিলিটের কথা বলার আর্জি জানিয়েছেন।

দেখে নিন ফ্যানদের বক্তব্য:

Hahhaha...So funny...but Don't compare with Ronaldo. Because he is a legend.

Absolutely laughable Tweet from ICC



Bcoz Cat walks like tiger doesn't mean we can compare the cat with the tiger