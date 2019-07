প্রথম ওভারেই উইকেট জাদেজার, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড সঞ্জয় মঞ্জরেকর

শনিবার জাদেজা বল হাতে সাফল্য পেতেই তাঁর ভক্তরা ক্রিকেটার থেকে ধারাভাষ্যকার হওয়া সঞ্জয়কে বিঁধে একের পর এক মিম শেয়ার করতে থাকেন।

সঞ্জয় মঞ্জরেকরের সমালোচনায় বিস্ফোরক রবীন্দ্র জাডেজা

Jadeja takes wicket in the very first over of his first match in this world cup



Meanwhile Sanjay Manjrekar -: pic.twitter.com/PzJU9ZiQLq — Jeetjyoti Kalita (@Jeetjyotik) July 6, 2019

#INDvSL



Jadeja takes wicket in the first over of his bowling.



Sanjay Manjrekar right now- pic.twitter.com/NEplOJaush — IRONY MAN (@karanku100) July 6, 2019

১ জুলাই সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে সঞ্জয় বলেন, ‘‘আমি খুব একটা ভক্ত নই সাধারণ মানের খেলোয়াড়দের, যেমন রবীন্দ্র জাডেজা এই মুহূর্তে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে। টেস্ট ম্যাচে ও এক জন খাঁটি বোলার। কিন্তু পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে আমি একজন ব্যাটসম্যান ও একজন স্পিনারের পক্ষে।''

এর পরও এমএস ধোনির সমালোচনা করা যায়?

উত্তরে জাদেজার বিস্ফোরক টুইট সাড়া ফেলেছিল নেট দুনিয়ায়। জাদেজা লেখেন, ‘‘তাও আপনি যত ম্যাচ খেলেছেন আমি তার দ্বিগুণ খেলেছি এবং আমি এখনও খেলছি। যারা কিছু পেয়েছে তাদের সম্মান করা শিখুন। আপনার মৌখিক ডায়ারিয়া অনেক শুনেছি সঞ্জয় মঞ্জরেকর।''

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 3, 2019

বিশ্বকাপে ভারতের আগের আটটি ম্যাচে খেলেননি জাদেজা। তবে পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবে মাঠে নেমে তিনি চমৎকার ফিল্ডিং করেছেনে।

শনিবার মহম্মদ শামির পরিবর্তে তাঁকে দলে নেন কোহলি। প্রথম ওভারেই কুশল মেন্ডিস তাঁর বলে স্টাম্পড হন। তার আঘে বুমরাহ দু'উইকেট তুলে ভারতকে ভালো জায়গায় এনে দেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রানে পৌঁছয়।