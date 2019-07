সেমিফাইনালে পছন্দের ভারতীয় দলে জাদেজাকে না রেখে ট্রোলড সঞ্জয় মঞ্জরেকর

মঞ্জরেকর টুইট করে তাঁর পছন্দের দলের তালিকা প্রকাশ করেন মঙ্গলবার। দেখা যায় সেই দলে জাদেজা নেই।

ফর্মে থাকা শামিকে ছাড়াই সেমিফাইনালের দল ভারতের

Based on the pitch not being worn out, longer boundaries & the opposition's track record v India. My Indian playing XI for the Semis-

Rohit

Rahul

Virat

Pant

Kedar

Hardik

Dhoni

Kuldeep

Shami

Chahal

Bumrah — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 8, 2019

সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা অনেকেই প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যানের পছন্দের সঙ্গে একমত হননি। তাঁরাও মঞ্জরেকরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের জন্য বন্ধ করা হল ওল্ড ট্রাফোর্ডের এয়ারস্পেস

Just the other day you said, if pitch is not a Turner, Jadeja would play & Kuldeep would play in place of Chahal. suddenly what happened. Are you for real, kuch integrity bachi hain? Just mocking Jadu for no reason. It's the semis entire nation needs to support whoever plays — TestMatchSpecial (@TestSpecial) July 8, 2019

With your track record and batting skills, we all know how not to take u seriously — Prabath (@tweeetaar) July 9, 2019

Just now when kohli said team will be unchanged .... Manjrekar be like pic.twitter.com/jf06C2EMmd — Mahi Balan (@MahiBalan7) July 9, 2019

এরপরই জানা যায়, বিরাট কোহলি মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জাদেজাকে দলে রেখেছেন।

গ্রুপ পর্বের সাত ম্যাচ জেতা ভারত ম্যাঞ্চেস্টারের দলে একটাই পরিবর্তন করেছে। চাহাল এসেছেন কুলদীপের পরিবর্তে। টসের ঠিক আগে দল কী হতে পারে এ ব্যাপারে মঞ্জরেকর তাঁর মত জানান। তিনি জানান, যেহেতু নতুন পিচে কেলা হবে তাই নতুন‌ মাইন্ড সেট নিয়ে এগনো উচিত ভারতের।

মঞ্জরেকর এও বলেন, কেদার যাদবকে দলে ফেরানো উচিত। কেননা ভারতীয় স্পিনাররা নিউজিল্যান্ডের উপরে তেমন প্রভাব ফেলতে পারবেন না। সেই সঙ্গে স্পিনারদের কিউইদের বিরুদ্ধে বোলিং গড়ের তালিকাও দেন তিনি।

Ind could pick players specific to the pitch, boundaries & opposition. Get Kedar back in the playing XI & look at numbers of Indian spinners v NZ before picking them.

Chahal - Avg 27.15, Eco - 5.11

Kuldeep - Avg - 21.00, Eco - 4.84

RA Jadeja - Avg - 73.00, Eco - 5.61 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 8, 2019

প্রসঙ্গত, সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সঞ্জয় বলেন, ‘‘আমি খুব একটা ভক্ত নই সাধারণ মানের খেলোয়াড়দের, যেমন রবীন্দ্র জাডেজা এই মুহূর্তে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে। টেস্ট ম্যাচে ও এক জন খাঁটি বোলার। কিন্তু পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে আমি একজন ব্যাটসম্যান ও একজন স্পিনারের পক্ষে।''

উত্তরে জাদেজার বিস্ফোরক টুইট সাড়া ফেলেছিল নেট দুনিয়ায়। জাদেজা লেখেন, ‘‘তাও আপনি যত ম্যাচ খেলেছেন আমি তার দ্বিগুণ খেলেছি এবং আমি এখনও খেলছি। যারা কিছু পেয়েছে তাদের সম্মান করা শিখুন। আপনার মৌখিক ডায়ারিয়া অনেক শুনেছি সঞ্জয় মঞ্জরেকর।''

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 3, 2019

এরপর ৬ জুলাই শ্রীলঙ্কা ম্যাচের সময় জাদেজাকে দলে রাখা হলে হঠাৎ মত বদলে মঞ্জরেকর জাদেজাকে ‘স্ট্রিট স্মার্ট' ক্রিকেটার বলে উল্লেখ করেন।