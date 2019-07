পন্থের আউট নিয়ে সমালোচনা পিটারসনের, সপাট জবাব যুবরাজের

পিটারসেন ওই টুইটে লেখেন, ‘‘আর কতবার আমরা ঋষভ পন্থকে এমন করতে দেখব? এই কারণেই ওকে প্রথম দিকে নেওয়া হচ্ছিল না। হতাশাজনক!''

ও আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে, জাডেজার ইনিংসের পরে বললেন মঞ্জরেকর

How many times have we seen @RishabPant777 do that?????!!!!!



The very reason he wasn't picked initially!



Pathetic! — Kevin Pietersen (@KP24) July 10, 2019

যুবরাজ তার উত্তরে লেখেন, ‘‘ও খেলেছে তো আটটা ওয়ানডে! এটা ওর ভুল নয়। ও শিখবে এবং আরও ভাল করবে। হতাশাজনক মোটেই নয়! অবশ্য আমাদের সকলেরই মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে।''

He's played 8 Odis ! It's not his fault he will learn and get better it's not pathetic at all ! However we all are entitled to share our opinions — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 10, 2019

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। এরপর পিটারসন যুবরাজের টুইটের উত্তরে আবার টুইট করেন, ‘‘আমার সমালোচনাটা বেরিয়ে এসেছে নৈরাশ্য থেকে কেননা ও এত ভাল খেলে, বন্ধু। ও অনেকবার এরকম করেছে। আশা করি ও দ্রুত শিখবে।''

ধোনি কেন আগে নয়? ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন শচীন, সৌরভ, লক্ষ্মণের

My criticism comes out of frustration because of how good he is, mate. He does it sooooo many times! Let's hope he learns FAST! — Kevin Pietersen (@KP24) July 10, 2019

পিটারসনের টুইটের পরে যুবরাজ টুইট করে জানান, তিনি সহমত।

I agree — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 10, 2019

পন্থের শট নিয়ে অসন্তোষ অধিনায়ক কোহলিও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২১ বছরের পন্থ নিশ্চয়ই এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে শুধরে নেবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কোহলি বলেন, ‘‘ও একজন স্বতঃস্ফূর্ত খেলোয়াড়। এবং পরিস্থিতি সামলে নিয়ে হার্দিকের সঙ্গে জুটিও বেঁধেছিল। আমার মনে হয় যেভাবে ওরা খেলছিল চার উইকেট খুইয়েও সেটা বেশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।''

নিজের তরুণ বয়সের কথা তুলে কোহলি বলেন, ‘‘আমি অনেক ভুল করেছি যখন তরুণ ছিলাম এবং ও নিশ্চয়ই শিখে নেবে। ও পিছনে ফিরে তাকাবে এবং ভাববে, হ্যাঁ, ওর উচিত ছিল ওই পরিস্থিতিতে অন্য শট খেলা। ও সেটা বুঝতেও পেরেছে।''