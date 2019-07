তোমার জন্য গর্বিত, শোয়েব মালিকের অবসরের পর লিখলেন সানিয়া মির্জা

পাকিস্তানের ২০১৯ বিশ্বকাপ শেষ হতেই অবসর শোয়েব মালিকের

সানিয়া লেখেন, ‘‘সব গল্পের শেষ রয়েছে। জীবনে সব শেষের একটা নতুন শুরু থাকে। তুমি তোমার দেশের হয়ে ২০ বছর গর্বের সঙ্গে খেলেছ এবং তার মধ্যে সম্মান যেমন ছিল তেমন অসম্মানও ছিল। আমি আর ইজহান তোমার জন্য গর্বিত তুমি যা যা পেয়েছ এবং তুমি যা তা নিয়ে।''

'Every story has an end, but in life every ending is a new beginning' @realshoaibmalik u have proudly played for your country for 20 years and u continue to do so with so much honour and humility..Izhaan and I are so proud of everything you have achieved but also for who u r — Sania Mirza (@MirzaSania) July 5, 2019

ম্যাচ শেষের সাংবাদিক সম্মেলনে আবেগান্বিত শোয়েব বলেন, ‘‘আমি আগের সাক্ষাৎকারেই জানিয়েছিল বিশ্বকাপের পরেই আমি অবসর নেব আর আজকে আমাদের শেষ খেলা ছিল। আমি একদিনের ক্রিকেট থেকে ্বসর নিলাম। আমি কয়েক বছর আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি এই বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচের পর অবসর নেব। আমার খারাপ লাগছে আমি আর একদিনের ক্রিকেট খেলব না। কিন্তু আমি খুশি এখন পরিবারকে বেশি সময় দিতে পারব। আর সঙ্গে টি২০তেও বেশি মন দিতে পারব।''

এর সঙ্গে শোয়েব মালিক তাঁর সতীর্থ, কোচ, পরিবার, বন্ধু ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকেও ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি। বিশেষ করে তাঁর ফ্যানদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি তাঁদের এতদিনের ভালবাসার জন্য। শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছেন এখন শোয়েব মালিক।

ফাস্ট বোলার ওয়াহাব রিয়াজ লেখেন, ‘‘তোমার সঙ্গে অসাধারণ ১০ বছর কেটেছে। তুমি এমন একজন যে সব সময় নিজের কেরিয়ার নতুন করে তৈরি করে। আর মুখে সব সময় একটা হাসি থাকে। ড্রেসিংরুম ও মাঠে তোমাকে মিস করব শিয়ালকোটের শান। সব সময় সুখে থেকো ভাই।''

What an amazing 10 years we've had together. You're someone who's built and rebuilt his career and always had a huge smile on his face. Will miss your presence in the dressing room and on field. Sialkot ki shan, always stay happy my bro @realshoaibmalik #ThankYouMalik pic.twitter.com/cDSa5AVgDi — Wahab Riaz (@WahabViki) July 5, 2019

প্রাক্তন ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদি লেখেন, ‘‘এত বছর ধরে অসাধারণ ওডিআই কেরিয়ারের জন্য শুভেচ্ছা। তুমি তোমার দেশকে গর্বিত করেছ তোমার প্রাপ্তি দিয়ে। তুমি দেশের সত্যিকারের দূত। তোমার সঙ্গে খেলার সময় উপভোগ করেছি। শুভেচ্ছা অনেক।''

Congratulations @realshoaibmalik on a commendable ODI career spanning over a couple of decades. You've made your country proud with all you have achieved & are a true ambassador to the Nation. I've enjoyed the times we have played together & wish you all the very best — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 5, 2019

We started our career almost together you have always been a good friend good colleague&good mentor.Congratulations @realshoaibmalik on a successful ODI career.served Pakistan with full heart&pure dedication.thank you for 20 years of your services.wish u all the best for future. pic.twitter.com/1rjoiHa0L0 — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) July 5, 2019

Thank you @realshoaibmalik for all your guidance and support. May you continue to smile and laugh after your ODI retirement. Stay blessed brother. #ThankYouShoaibMalik pic.twitter.com/rtEj1StsX3 — Shadab Khan (@76Shadabkhan) July 5, 2019

বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ১১ পয়েন্টেই শেষ করেছে পাকিস্তান। কিন্তু গড়ের হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড।