দারুণ ব্যাট করেছে হ্যারিস সোহেল, সাংবাদিকদের পাল্টা দিলেন মিকি আর্থার

খারাপ মন্তব্যের পর সরফরাজ আহমেদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানের ফ্যানরা

তিনি তার সঙ্গে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘‘শেষ তিন ওভারে মাত্র ২০ রান এসেছে, সমস্যাটা কোথায়? ওকে ক্লান্ত লাগছিল।''

যদিও আর্থার এই বিতর্ককে বাড়াতে চাননি। যে কারনে তিনি হ্যারিস সোহেলের ইনিংসকে অসাধারণ বলে সাংবাদিকদের উদ্দেশে অনুরোধ জানান কিছু সদর্থক লিখতে পরিবর্তনের জন্য।

দেখুন সেই কথপোকথন:

Mickey Arthur on "why don't you write something positive for a change" #PAKvSA #CWC19 pic.twitter.com/LoTdveDSfE