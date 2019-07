পাকিস্তানের দারুণ প্রত্যাবর্তনে কী বললেন ইমরানসহ প্রাক্তন তারকারা

World Cup 2019, IND Vs WI Preview: বৃহস্পতিবার মুখোমুখি ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

Congratulations to our cricket team for a great comeback. Congratulations especially go to Babar, Haris and Shaheen for their brilliant performances. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 26, 2019

সেই জায়গা থেকে অবশেষে লড়াইয়ে ফিরেছে পাকিস্তান। ২৩ জুন লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৯ রানে হারিয়ে দেয় তারা। এরপর বুধবার আবারও জয় পেল তারা। প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থাকা কিউইরা প্রথম হারের স্বাদ পেল এদিন। এজবাস্টনের কঠিন উইকেটে ২৩৭/৬-এর বেশি করতে পারেনি তারা। বাঁহাতি পেসার শাহিন আফ্রিদি দশ ওভারে তিনটি মেডেন সহ ২৮ রানে তিন উইকেট পান।

রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানকে এগিয়ে নিয়ে যান বাবর আজম। তাঁর অপরাজিত ১০১ রানের সৌজন্যে ছ'উইকেটে জিতে যায় পাকিস্তান‌। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন হ্যারিস সোহেল। ৬৮ করেন তিনি।

কেবল ইমরান নন, অন্য প্রাক্তন ক্রিকেটাররা যেমন শোয়েব আখতার, ওয়াসিম আক্রম ও ওয়াকার ইউনিস শুভেচ্ছা জানান পাকিস্তান দলকে।

আফ্রিদি টুইট করেন, ‘‘বাবর আজম ও হ্যারিস সোহেলের দারুণ ব্যাটিং। বিশেষ জয় পাকিস্তানের। গোটা ইনিংস জুড়ে বাবরের ব্যাটিং ফারাক গড়ে দিয়েছে। হ্যারিস সোহেলের প্রতিভা, ওর শট নির্বাচন সত্যিই ধ্রুপদী। বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তন পাকিস্তানের।''

Brilliant batting by Babar Azam and Haris Sohail, special win for Pakistan. Babars batting through the innings has made all the difference. The talent of Haris Sohail, his shot making is pure class. Pakistan are back in this World cup! #WeHaveWeWill #BoomBoomPakistan pic.twitter.com/r6Xz3nwdQM — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 26, 2019

শোয়েব টুইটে লেখেন, ‘‘ম্যাচ জেতানো ইনিংস বাবর আজমের। দুরন্ত প্রদর্শন হ্যারিস সোহেলের। কী ভাল খেলল ও। শাহিন আফ্রিদি গতি ও আক্রমণাত্মক মেজাজে বল করেছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। স্বপ্নের আরও একধাপ কাছে।''

Match winning inning from Babar Azam. Brilliant display of talent by Haris Sohail. What a class act he is turning out to be.

Shaheen Afridi bowled with pace & aggression.

Pakistan Zindabad. One step closer to the dream. #PAKvNZ #CWC19 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 26, 2019

‘‘পাকিস্তান স্বপ্নটা বাঁচিয়ে রাখল!'' টুইট করেন ওয়াসিম আক্রম।

ওয়াকার ইউনিস তাঁর মাইক্রো ব্লগিং সাইটে লেখেন, ‘‘অভিনন্দন পাকিস্তান, সাবাশ টিম গ্রিন, তোমরা চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছ।''

Congratulations Pakistan and Well done Team Green You guys played like Champions #PAKvsNZ #CWIC2019 #PakistanZindabad — Waqar Younis (@waqyounis99) June 26, 2019

আপাতত বাকি দু'টি ম্যাচও জিততে হবে পাকিস্তানকে। কেবল জিতলেই হবে না। তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলির দিকেও।