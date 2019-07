খারাপ মন্তব্যের পর সরফরাজ আহমেদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানের ফ্যানরা

World Cup 2019, PAK Vs SA: দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সমালোচনার জবাব দিল পাকিস্তান

রবিবারই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে দেখা যায় এক সমর্থক ক্ষমা প্রার্থণা করে একটি ব্যানার নিয়ে এসেছেন মাঠে। যে ব্যানারে লেখা রয়েছে, ‘‘সরফরাজ, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী''। যে ছবি ছেয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

অনেক পাকিস্তান ফ্যানই সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন। বিশেষ করে অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদের কাছে ক্ষমা চাইতে দেখা গিয়েছে সকলকে। কারন সব থেকে বেশি সমালোচনা ও খারাপ ব্যবহারের মুখে পড়েছেন তিনিই। কখনও তাঁর ভুড়ি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তো কখনও তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়ে। কেন তিনি মাঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলছেন সেটা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

Sarfaraz Bhai we are with you

I am sorry to say that It was such a shameful act performed from our side ... These men are a pure reflection of their families ... What they learn & what they do and they implement such kind of behaviours in practical life.#weStandwithSarfaraz