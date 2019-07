আইসিসির ২০১৯ বিশ্বকাপ দলে জায়গা হল না বিরাট কোহলির

আইসিসির ২০১৯ বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারত থেকে জায়গা করে নিয়েছেন রোহিত শর্মা ও যশপ্রীত বুমরা। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হওয়া নিউজিল্যান্ড অধিনাঈয়ক কেন উইলিয়ামসনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই দলের অধিনায়ক।

রোহিত শর্মা ও জেসন রয়কে এই দলের ওপেনার হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই ইভেন্টে দারুণ পারফর্ম করেছেন দু'জনেই। রোহিত শর্মা এক বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করে রেকর্ডও করে ফেলেছেন। ৬৪৮ রান করে তিনিজ়ই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানের অধিকারী। উইলিয়ামসন তিন নম্বরে রয়েছেন। চারে জো রুট। তার পর রয়েছেন শাকিব আল হাসান ও বেন স্টোকস। অস্ট্রেলিয়া অ্যালেক্স ক্যারি এই দলে রয়েছেন উইকেট কিপার হিসেবে।

বোলিংয়ে রয়েছেন মিচেল স্টার্ক, জোফরা আর্চার, লকি ফার্গুসন ও যশপ্রীত বুমরা। বিশ্বকাপে ২৭ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট রয়েছে স্টার্কেরই দখলে। ইংল্যান্ডের হয়ে সুপার ওভারে বল করা জোফরা আর্চার ২০টি উইকেট নিয়েছেন। বুমরার দখলে রয়েছে ১৮টি উইকেট।

