New Zealand vs Paksistan: কখন, কোথায় দেখবেন ম্যাচের লাইভ

বুধবার বার্মিংল্যামের এজবাস্টনে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড (Pakistan Vs New Zealand)। আগের ম্যাচেই লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৯ রানে হারিয়ে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়েছে পাকিস্তান। নতুন করে জাগিয়ে তুলেছেন হারিয়ে যাওয়া সেমিফাইনালে আশা। এই মুহূর্তে পয়েন্টস টেবলের সাত নম্বরে রয়েছে পাকিস্তান। ছয় ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট তাদের। হাতে রয়েছে আর তিনটি ম্যাচ। বিশ্বকাপের (World Cup 2019) লড়াইয়ে টিকে থাকতে সব ম্যাচই জিততে হবে পাকিস্তানকে (Pakistan Cricket Team)। অন্য দিকে, নিউজিল্যান্ড (New Zealand Cricket Team) দারুণ ছন্দে রয়েছে। এখনও একটিও ম্যাচ হারেনি কিউইরা। সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসনরা (Kane Williamson)। তবে এই বিশ্বকাপে যে ভাবে হিসেবে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে তাতে নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান (Pakistan Vs New Zealand) ম্যাচে কী হবে সেটা আগাম বলা মুশকিল। যদিও পাকিস্তান অনেক কষ্ট করে লড়াইয়ে টিকে রয়েছে। আর নিউজিল্যান্ড সহজেই এই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। শেষ ম্যাচে যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলের বিরুদ্ধে কষ্ট করেই জিততে হয়েছে তাদেরও।