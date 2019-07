ধোনি ও যাদবের ‘উদ্দেশ্যহীন’ ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনায় মুখর বিশেষজ্ঞরা

২০১৯ বিশ্বকাপে তিন নম্বর সেঞ্চুরি রোহিত শর্মার

দেখে নিন কী বলছেন তাঁরা:

Disappointing finish. A run-a-ball partnership can't win games. Was exciting till Pandya was in. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 30, 2019

"India Going down without fight" - Nasser Hussain



"I dont have explaination for these singles" - Ganguly#INDvENG #Dhoni — Cricket Freak (@naveensurana06) June 30, 2019

Kohli always defends Dhoni by saying that Dhoni knows what is required..... Does he know what is required now? — Gappistan Radio (@GappistanRadio) June 30, 2019

Somewhere between,"Dhoni maar raha hai to Dhoni ball kha raha hai" we all grew up #Dhoni #INDvENG — (@amlya02) July 1, 2019

If there was any team that had the ability to stop India's winning run. It was England. Dhoni's approach in the last few overs however was baffling. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 30, 2019

এর আগে আফগানিস্তানের সঙ্গে ম্যাচেও স্লগ ওভারে ধোনির ধীরগতির ব্যাটিংয়ের সমালোচনা করেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকর।

World cup 2019, ENG Vs IND: ভারতের প্রথম হার, বেঁচে থাকল ইংল্যান্ডের আশা

ওই ম্যাচে ৫২ বলে ২৮ রান করেন ধোনি। তাঁর জন্যই রান তোলার গতি কমে যায় ভারতের। সদর্থক উদ্দেশ্যে ধোনি ও কেদার ব্যাট করেননি বলে অভিযোগ করেন শচীন।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ ম্যাচ। আপাতত মিডল অর্ডারে কোহলি কোনও পরিবর্তন করেন কিনা, সেটাই দেখার।