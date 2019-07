ফর্মে থাকা শামিকে ছাড়াই সেমিফাইনালের দল ভারতের

এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট পান শামি। যদিও তাঁর দুরন্ত বোলিং সত্ত্বেও ম্যাচ জিততে পারেনি কোহলি বাহিনী।

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের জন্য বন্ধ করা হল ওল্ড ট্রাফোর্ডের এয়ারস্পেস

সেমিফাইনালে শামিকে দলে না রাখার সিদ্ধান্তে অখুশি ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

Like @SGanguly99, I admit I am surprised by the dropping of Shami. He takes wickets upfront and if you do, the death overs aren't as critical. India batting very deep with Jadeja at 8 but it is a big call to leave out Kuldeep against a team he has done well.