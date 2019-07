কাতির্কের চোখ ধাঁধানো ক্যাচ লুফলেন নিশাম, ভিডিও হল ভাইরাল

সেমিফাইনালে দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে গ্যালারির মন জিতলেন রবীন্দ্র জাডেজা

মার্ক নিকোলাস ধারাবিবরণী দেওয়ার সময় ওই ক্যাচ দেখে বলে ওঠেন, ‘‘অন্যতম সেরা ক্যাচ।''

টুইটারে অনেকেই প্রশংসা করেন ক্যাচটির। কেউ কেউ দাবি করেন, এটাই হয়তো কিউইদের জন্য ফাইনালের টিকিট হয়ে গেল।

We've seen some great catches in this tournament but that from Neesham was the best — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 10, 2019

James Neesham has picked a blinder. As good as it gets. #INDvNZ — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 10, 2019

নিউজিল্যান্ডের তোলা ২৩৯/৮ তাড়া করতে নেমে ভারত প্রথম ১০ ওভারে করে ২৪/৪। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুলের মতো উইকেট শুরুতেই হারায় ভারত। তাঁরা প্রত্যেকেই মাত্র ১ রান করে আউট হয়ে যান।

অথচ রোহিত এই বিশ্বকাপে পাঁচটি শতরান করেছেন। যা রেকর্ড। কিন্তু আজ তিনি হেনরির বলে খোঁচা মেরে উইকেটের পিছনে ধরা পড়ে যান। তারপরই কোহ‌লিও এলবিডবলিউ হয়ে যান। কোহলি ফিরতে না ফিরতেই রাহুলও আউট। ভারত হয়ে যায় পাঁচ রানে তিন উইকেট।