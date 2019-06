চোটের জন্য বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন শিখর ধাওয়ান, দলে পন্ত

Official Announcement 🚨🚨 - @SDhawan25 ruled out of the World Cup. We wish him a speedy recovery #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/jdmEvt52qS

একটি বিবৃতিতে বিসিসিআই (BCCI) জানিয়েছে, “ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ান বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইংল্যান্ডেই থাকবেন ধাওয়ান এবং তাঁর অগ্রগতির ওপর লক্ষ্য রাখা হবে”। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, “রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে, বাঁ হাতের পিছনের দিকে চোট পেয়েছেন ধাওয়ান(Shikhar Dhawan),, তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মাঝের অংশে চোট পেয়েছেন শিখর ধাওয়ান”।

Following several specialist opinions, he will remain in a cast until the middle of July and therefore will not be available for the remainder of #CWC19