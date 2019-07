লিডসেও উপস্থিত ‘সুপার ফ্যান’, টিকিট পাঠিয়েছেন স্বয়ং বিরাট কোহলি

সেই নোট শেয়ার করে নিজেদের টুইটার হ্যান্ডলে শেয়ার করেছে বিসিসিআই। সাদা কাগজে নীল কালিতে কোহলি লেখেন, ‘‘প্রিয় চারুলতাজি, আমাদের দলের জন্য আপনার ভালবাসা ও আবেগ খুবই অনুপ্রেরণাজনক। এবং আমি আশা করি আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে খেলা উপভোগ করবেন।''

Hello Charulata ji. #TeamIndia captain @imVkohli promised her tickets and our superfan is here with us is in Leeds. #CWC19 pic.twitter.com/lKqbVllLjc