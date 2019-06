ক্রিকেটারদের পরিবারকে এই সবের মধ্যে না টানার অনুরোধ করলেন শোয়েব মালিক

দেশে ফিরে সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে, দলকে সাবধান করলেন সরফরাজ

পিসিবির সেই রিপোর্ট দিয়ে শোয়েব মালিক একটি টুইট করেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘কখন পাক মিডিয়া তাদের দায়িত্ব পালন করবে যা আদলত বেংদে দিয়েছেঠ! ২০ বছরের বশি সময় ধরে দেশের ক্রিকেটের সঙ্গে রয়েছি। এটা খুব দুঃখজনক যে আমাকে আমার ব্যাক্তিগত জীবনের সঙ্গে জরিত এমন বিষয় নিয়েও জবাবদিহি করতে হচ্ছে। এই ভিডিওগুলো ১৩ জুনের, ১৫ জুনের নয়।''

When will Pak media be accountable for their credibility by our courts?!



Having served my country for +20 years in Intl Cricket, it's sad that I have to clarify things related to my personal life. The videos are from 13th June and not 15th



Details : https://t.co/Uky8LbgPHJ — Shoaib Malik ???????? (@realshoaibmalik) June 17, 20

শোয়েব মালিককে সব তেকে বেশি সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে কারন তিনি চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন ভারতের বিরুদ্ধে। তিনি শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন, যাতে তাঁদের পরিবারকে এই সবের থেকে বাইরে রাখা হয়।

ভারতের কাছে হারের পর সরফরাজ মেনে নিলেন বিশ্বকাপ কঠিন হয়ে গেল

মালিক টুইটে লেখেন, ‘‘সব প্লেয়ারদের তরৱে আমি সংবাদমাধ্যম এবং সবাইকে অনুরোধ করছি সম্মানটা রাখুন আমাদের পরিবারের প্রতি।। এই আলোচনায় তাদের টেনে আনাটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ভাল কাজ নয়।''

On behalf of all athletes I would like to request media and people to maintain respect levels in regards to our families, who should not be dragged into petty discussions at will. It's not a nice thing to do — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) June 17, 2019

সানিয়া মির্জাকে একহাত নিয়েছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী ভিনা মালিক। তার প্রেক্ষিতে সানিয়া পাল্টা টুইট করে লেখেন, ‘‘টুইটার আমাকে টার্গেট করছে এবং অবশ্য বিশেষ কিছু মানুষ...তোমাদের অন্য কোনও মাধ্যম চাই তোমাদের হতাশ প্রকাশ করার জন্য...শান্তিতে থাক, এটা ব্রেট টাইম।''

Twitter cracks me up and some ppl for sure .. you guys really need other mediums of taking your frustrations out ..

peace out guys it's break time — Sania Mirza (@MirzaSania) June 17, 2019

পাঁচ ম্যাচে পাকিস্তান মাত্র একটি ম্যাচই জিতেছে। রয়েছে শেষ থেকে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের পরবর্তী ম্যাচে ২৩ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।