India vs Pakistan: ভারতের কাছে হেরে ফ্যানদের ট্রোলিংয়ের মুখে পাকিস্তান দল

পাকিস্তানের হারে কী বললেন ফ্যান:

এটা প্রথমবার নয়, ভারতের কাছে হেরে রীতিমতো রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন পাকিস্তানের ফ্যানরা। অতীতে রাগে টেলিভিশন সেট ভেঙে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে।

World cup 2019, IND vs PAK: বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ভারত

কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে। যার মাধ্যমে সবটাই বেরিয়ে আসে বাইরে। সেখানে রাগ, ভালবাসা, অভিমান সবই প্রকাশ করা যায় মন খুলে। আর বাকিদের মতই পাকিস্তানের ফ্যানরাও সেখানেই নিজেদের রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ সব উগরে দিয়েছেন।

দেখুন পাকিস্তানি ফ্যানদের কিছু টুইট:

Zero % chance for semi final & with this performance #TeamPakistan not deserve for rest of tournament. #CWC19

Zero % chance for semi final & with this performance #TeamPakistan not deserve for rest of tournament. #CWC19

Middle order collapsed because it was not strong. Ever heard of playing this much " Railu Kattas " in a team ? Hafeez, Malik, Imad, Shadab. Play with specialists like Haris Sohail and after poor performance of Hassan Ali against Australia with ball, Husnain chance was due.