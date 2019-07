কোথায় এমএস ধোনি? সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন সমর্থকদের

সেমিফাইনালে দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে গ্যালারির মন জিতলেন রবীন্দ্র জাডেজা

তৃতীয় উইকেটের পর দীনেশ কার্তিক ব্যাট করতে নামেন। আর তা দেখেই খেপে ওঠে ধোনি ভক্তরা। টুইটার ভরে যায় ‘ধোনি কোথায়' প্রশ্নে। প্রশ্ন ওঠে কেন তিনি এখনও ব্যাট করতে নামলেন না।

Indian fans in League Matches:

Dhoni should retire.

Same in Semi Final:

Where is Dhoni? He can win game for us.

Double Standards.#INDvsNZ #CWC19 — Mayank Singhal (@singhalsaahb) July 10, 2019

Where is Dhoni now? When Indian needed most.....Doing shadow in dressing room #DhoniAtCWC19 #Dhoni — Sandeep Pandey (@SandeepPandeyWM) July 10, 2019

All these matches.. Y Dhoni? Now ppl r asking where is Dhoni? — PotnuruPrakash (@PotnuruPrakash2) July 10, 2019

Those who were criticising Dhoni for his performance now asking where is Dhoni? Why he is not coming for batting. Please stop this bull shit ' MSD will win this match for india#NZvIND — HIMANSHU PANDEY (@HIMANSH95498417) July 10, 2019

এ দিন শেষ ৩.৫ ওভার ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড। ২১১ থেকে এ দিন ৫০ ওভারেনিউজিল্যান্ড থামে ২৩৯ রানে। সেই লক্ষ্যে নেমে রীতিমতো চাপে পড়ে যায় ভারত। এই অবস্থা্য় ধোনিকে না নামিয়ে পর পর অন্য ব্যাটসম্যানদের নামাতে থাকে টিম ম্যানেজমেন্ট।

শচীনের জোড়া রেকর্ড ভেঙে নয়া ইতিহাস গড়ার মুখে থমকে গেল রোহিতের ব্যাট

নিউজিল্যান্ডের হয়ে শুরুতেই রোহিত শর্মাকে ফেরান ম্যাট হেনরি। পরের ওভারেই ট্রেন্ট বোল্ট ফেরান বিরাট কোহলিকে। এর পর আবার হেনরি ফেরান লোকেশ রাহুলকে। এর পর দীনেশ কার্তিক, ঋষভ পন্থের পার্টনারশিপ তৈরির ইচ্ছেকে ভেঙে দেন জেমস নিশাম।