India vs New Zealand: একদিনের ম্যাচে যখন মুখোমুখি দুই দল

গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে এ বার গতবারের রানার্সদের মুখোমুখি ভারত (Indian Cricket Team)। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা (Virat Kohli)। এ বার সামনে নিউজিল্যান্ড (New Zealand Cricket Team)। এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ হারেনি কিউইরা। তিনটি খেলে তিনটিতেই জিতে শীর্ষে রয়েছেন কেন উইলিয়ামস‌নরা (Kane Williamson)। বৃহস্পতিবার ট্রেন্ট ব্রিজে সেই নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত (New Zealand Vs India)। ভারতীয় দলের কাছে সব থেকে বড় ধাক্কা শিখর ধাওয়ানের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া। রবিবারই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে আঙুলে চোট পান তিনি। বাঁ হাতের বুঁড়ো আঙুলে চির ধরেছে তাঁর। আপাতত তিন সপ্তাহ তিনি মাঠের বাইরে। তার মধ্যেই জয়ের ধারা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর টিম ইন্ডিয়া। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গে এই ম্যাচে দেখা যেতে পারে লোকেশ রাহুলকে।