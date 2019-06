এমএস ধোনির বিশাল ছক্কা দেখে কী করলেন বিরাট কোহলি, দেখুন ভিডিও

India vs Australia: এমএস ধোনির গ্লাভস থেকে সরল সেনাবাহিনীর চিহ্ন

ঘণ্টায় ১৪৩ কিলোমিটার বেগে ছুটে এসেছিল স্টার্কের বল। ধোনিকে ট্র্যাপে ফেলতে চেয়েছিলেন স্টার্ক কিন্তু ফল হল উল্টো। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ডিপ স্কয়্যার লেগের উপর দিয়ে বল এক বিশাল ছক্কা হাঁকালেন মাহি।

দেখুন ধোনির ছক্কা দেখে বিরাটের অভিব্যাক্তি:

That Reaction tells you the entire story Mains #CWC19 #INDvAUS @imVkohli pic.twitter.com/1lqnlLXTax