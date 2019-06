ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ৩৩ জন অস্ট্রেলিয়ার সমর্থককে খুঁজে পেলেন মাইকেল ভন

বিশ্বকাপের আসরের এটা ছিল বড় লড়াইগুলোর মধ্যে একটি। টস হওয়ার ঠিক পরেই মাইকেল ভন টুইট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত আমি ৩৩ জন অস্ট্রেলিয়ার সমর্থককে দেখতে পেয়েছি ওভালের মাঠে তার সঙ্গে রয়েছেন দলের প্লেয়ার ও সাপোর্ট স্টাফরা।''

So far I have seen 33 Aussie supporters in the Ground at the Oval and that includes the Team and support staff ... !!!! #CWC19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 9, 2019

ভারতের সমর্থকরা ভনের এই মন্তব্যে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। আবার অস্ট্রেলিয়ার ফ্যানরা পাল্টা মন্তব্য করেছেন।

130cr. aur 2 cr. — ganesh (@ganeshpalui) June 9, 2019

Accha laga re baba...

You are supporting the correct team.

/p>—(@Yogi_tweets_) June 9, 2019

Sea of Blue.. — PK MOHAPATRA (@imPKmohapatra) June 9, 2019

You are brutal Vaughan!! — Sunil Tak (@TechYajna) June 9, 2019

Not got up yet after a night at Walkabout? — Phil Fandango (@twitchingphil) June 9, 2019

I would go, problem is availability of tickets and pricing. — Mark Blakeway (@lumpymilk) June 9, 2019

Cricket isn't the only sport we have in Aus. And it's not our religion either. #JustSaying — Dan M (@d_j_m10) June 9, 2019

ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি টস জিতে প্রথম ব্যাটিং নেওয়ার বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছিলেন। কারন এই পিচে যে কেউ প্রথমে ব্যাটিংই নিত।

বিশ্বের দ্বিতীয় ওডিআই দল ভারত এবং এই বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার ভারত প্রথম ম্যাচের দলে কোনওরকম পরিবর্তন আনেনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৭তম ওডিআই সেঞ্চুরিটি করে ফেললেন শিখর ধাওয়ান

বিরাট কোহলি বলেন, ‘‘দেখে মনে হচ্ছে দারুণ উইকেট। ভাল, শক্ত এবং শুকনো। এই যেহেতু ব্যবহৃত সে কারনে ক্রমশ মন্থর হবে যত ম্যাচ এগোবে। আর স্কোরবোর্ডে বড় রান থাকলে সেটা চাপ তৈরি করবেই।''

‘‘সূর্য উঠেছে, এটা ওভাল- একানে যাদের বুদ্ধি নেই তারাও ব্যাট করবে।''

অপরিবর্তীত দল নিয়ে বিরাট কোহলি বলেন, ‘‘বোলিং লাইন-আপের ভারসাম্য অসাধারণ। আমরা কোনও পরিবর্তন করতে চাই না।''

তিনি বলেন, ‘‘আমরা প্রথম ম্যাচ জিতে নিয়েছি। দলের মধ্যে একটা দারুণ স্পিরিট রয়েছে। এবং আমরা এখানেও সেই একই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে চাই।''

(তথ্য এএফপি)