বুমরাহর বিচিত্র অ্যাকশন নকল করলেন কোহলি, ভিডিও ভাইরাল

আইসিসি সেই পোস্টের ক্যাপশন দেয় ‘‘অধিনায়ক যখন নকল করে তখন সেটা হয়ে ওঠে স্তুতির সেরা নিদর্শন।''

সেমিফাইনালে দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে গ্যালারির মন জিতলেন রবীন্দ্র জাডেজা

দেখে নিন সেই ভিডিও:

Imitation from the captain is the best form of flattery #INDvNZ | #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/XXsbmr19GI