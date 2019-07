World Cup 2019:সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি নিউজিল্যান্ডের,অস্ট্রেলিয়ার বিপরীতে ইংল্যান্ড

শনিবার হেডিংলেতে ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৯ (World Cup 2019)-এর লিগ স্টেজ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার ( Sri Lanka) বিরুদ্ধে জয় পেতে বিশেষ কসরৎ করতে হল না ভারতকে (India )।লঙ্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জয় হাসিল করায় মোট ৯টি ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টেবিল শীর্ষে পৌঁছে যায় ভারত।অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া (Australia), দক্ষিণ আফ্রিকার (South Africa) বিরুদ্ধে ১০ রানে হেরে যাওয়ায় আগে টেবিল শীর্ষে থাকলেও নেমে আসে দ্বিতীয় স্থানে। ১২ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ইংল্যান্ড, পাশাপাশি ১১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানটিতে রয়েছে নিউজিল্যান্ড (New Zealand) ।মঙ্গলবার ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম সেমিফাইনালে (first semi-final) ভারত মুখোমুখি হতে চলেছে চতুর্থ স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের।অন্যদিকে আগামী বৃহস্পতিবার,বার্মিংহামের এজবাস্টনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ( second semi-final ) ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। আগামী রবিবার লর্ডসে হবে ওয়ার্ল্ড ট্রফির ফাইনাল।