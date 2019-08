আইসিসির বিশেষ পাঁচ ব্যাটসম্যানের তালিকায় রোহিত শর্মা

আইসিসির টুইটার হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করা হল ক্যাপশন দিয়ে। যেখানে লেখা, ‘‘এই পাঁচ ব্যাটসম্যান ২০১৯ বিশ্বকাপের সব থেকে স্পেশ্যাল।''

@ImRo45

@davidwarner31

@Sah75official

Kane Williamson

@root66



These five batsmen were pretty special at #CWC19 pic.twitter.com/vSt5A95sfg