দুই খেলাতেই রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তি, মজায় মাতল আইসিসি ও উইম্বলডন

উইম্বলডনের টুইটার হ্যান্ডলের তরফে আইসিসিকে ‘মেনশন' করে জানতে চাওয়া হয়, ‘‘হ্যালো আইসিসি কীভাবে শেষটা (বিশ্বকাপ ফাইনাল) সামলাচ্ছ?''

চার বছরের কঠোর পরিশ্রম কাজে লাগলো, বিশ্বকাপ জয়ের পর বললেন বেন স্টোকস

আইসিসিও চটজলদি উত্তর দেয়। তাদের রসস্নিগ্ধ জবাব, ‘‘এখানে ব্যাপারটা একটু অস্থির হয়ে উঠেছে। আমরা পরে আবার তোমাদের জানাব।''

Things are a bit hectic here right now, we'll get back to you #CWC19 | #Wimbledon | #CWC1FINAL — ICC (@ICC) July 14, 2019

উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে জকোভিচ ও ফেডেরার কেউই খেতাব ছাড়তে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ৩৭ বছরের ফেডেরারকে অবশ্য হারতে হল। জকোভিচ তাঁর পঞ্চম উইম্বলডন খেতাব জিতলেন ৭-৬, ১-৬, ৭-৬, ৪-৬, ১৩-১২ ব্যবধানে। উইম্বলডনের ইতিহাসে এত দীর্ঘ ফাইনাল এর আগে হয়নি।

ফেডেরারকে হারিয়ে উইম্বলডন জিতলেন জকোভিচ

এদিকে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালেও খেলার সিদ্ধান্ত হয় একেবারে শেষে। ৫০ ওভারের সময়সীমায় ম্যাচ শেষ হয় ‘টাই' হিসেবে। খেলা গড়ায় সুপার ওভারে। আশ্চর্যজনক ভাবে সেখানেও ‘টাই'! শেষ পর্যন্ত ম্যাচে বেশি বাউন্ডারি মারার কারণে ইংল্যান্ডকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

খেলার শেষে আইসিসি আবারও উইম্বলডনের টুইটের উত্তরে জানায়, ‘‘ঠিক... লন্ডনে এমন পাগলামি ভরা খেলার দিন আগে আসেইনি! লোকজনকে তোমরা কাল কী করতে বলবে?''

Right...



Couldn't have been a crazier day for sport in London! What do we suggest people do tomorrow? #CWC19 | #Wimbledon — ICC (@ICC) July 14, 2019

ইয়ন মর্গ্যানের ইংল্যান্ড ২৪১ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের ২৪১/৮-এর জবাবে। শেষে খেলা গড়ায় এক ওভারে। যাকে বলা হয় সুপার ওভার।

সেখানেও দু'দলই ১৫ রান করে। কিউইদের থেকে বেশি বাউন্ডারি মারার সুবাদে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড।