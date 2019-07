সুপার ওভারেও টাই! অবিশ্বাস্য ফাইনালে বাউন্ডারি মেরেই বাজিমাত ইংল্যান্ডের

এদিন টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। মেঘলা আবহাওয়ায় উইলিয়ামসনরা তোলেন ২৪১/৮। ইংল্যান্ডের দুরন্ত পেস বোলিংয়ের সামনে অনেক লড়েও আড়াইশোর গণ্ডি আর পেরোতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। জবাবে ইংল্যান্ডও বিপদে পড়ে। অনেক লড়ে তারা থামে ২৪১-এই।

চার বছরের কঠোর পরিশ্রম কাজে লাগলো, বিশ্বকাপ জয়ের পর বললেন বেন স্টোকস

A World Cup final has just been tied off 50 overs, tied off the Super Over, and decided by superior boundary count.



Let that sink in.