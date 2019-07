বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের নিয়ম নিয়ে সমালোচনায় গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মা

ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের তারকা গৌতম গম্ভীর এই নিয়মকে ‘ভয়ঙ্কর' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে দুই দলকেই যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন করা উচিৎ ছিল।

গৌতম গম্ভীর টুইটারে লেখেন, ‘‘বুঝতে পারছি না এই পর্যায়ের একটা ম্যাচের ফল কীভাবে নির্ধারিত হতে পারে সব থেকে বেশি বাউন্ডারি কে মেরেছে তার উপর নির্ভর করে। আইসিসির ভয়ঙ্কর নিয়ম। এটা ড্র হওয়া উচিৎ ছিল। আমি দুই দলকেই শুভেচ্ছা জানাতে চাই। দু'জনেই উইনার।''

Don't understand how the game of such proportions, the #CWC19Final, is finally decided on who scored the most boundaries. A ridiculous rule @ICC. Should have been a tie. I want to congratulate both @BLACKCAPS & @englandcricket on playing out a nail biting Final. Both winners imo. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 14, 2019

রোহিত শর্মা নিয়মের পরিবর্তন চেয়ে টুইট করেছেন। তিনি লেখেন, ‘‘ক্রিকেটের বেশ কিছু নিয়ম নিয়ে নতুন করে অবশ্যই ভাবার সময় এসেছে।''

Some rules in cricket definitely needs a serious look in. — Rohit Sharma (@ImRo45) July 15, 2019

২০১৯ বিশ্বকাপের দারুণ ফর্মে ছিলেন রোহিত শর্মা। ব্যাট হাতে এক বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরির রেকর্ডও করে ফেলেছিলেন তিনি। করেছেন ৬৪৮ রান। কিন্তু দলকে ফাইনালে তুলতে পারেননি। ইংল্যান্ড থেকে সবার আগে দেশে ফিরে গিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে। হতাশ তিনি ফাইনালের নিয়ম দেখে।

অন্যদিকে, ২০১১ বিশ্বকাপের ম্যান অব দ্য টুর্নামে‌ন্ট যুবরাজ সিংও মানতে পারছেন না আইসিসির এই নিয়ম যার ফলে নিউজিল্যান্ডের বদলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল ইংল্যান্ড। এই ম্যাচ যে কেউ জিততে পারত।

যুবরাজ টুইটে লেখেন, ‘‘এই নিয়ম আমি মানতে পারছি না। কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয়ের জন্য শুভেচ্ছা। কিন্তু আমার খারাপ লাগছে নিউজিল্যান্ডের জন্য। ওরা শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছে। খুব ভাল ফাইনাল।''

I don't agree with that rule ! But rules are rules congratulations to England on finally winning the World Cup , my heart goes out for the kiwis they fought till the end. Great game an epic final !!!! #CWC19Final — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 14, 2019

লিগে ইংল্যান্ডের কাছে ও সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারতে হয়েছিল ভারতকে। আর সেই দুই দলই শেষ পর্যন্ত ফাইনালে গিয়েছিল।